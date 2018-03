Middelfart: Peter Chris er ikke kun maler. Han er nemlig begyndt at lave skulpturer af kvinder i fiberbeton. Han kalder dem for Venusfigurer, og de præsenteres for første gang for offentligheden ved påskeudstillingen i Galleri Chris på Assensvej 21 i Middelfart.

Man kan også se nye nye oliemalerier med stemninger fra Middelfart Havn, den gamle bydel og fra naturen omkring Middelfart.

Til motivkredsen hører også kvinder og musik.

Påskeudstillingen inkluderer malerier, akvareller og tegninger.

I Galleriet kan man desuden købe postkort, plakater, bøger, digte og CD´er.