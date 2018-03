Middelfart. Radikale Venstre i Middelfart har været igennem en rokade i bestyrelsen. Her har Helle Mortensen, Middelfart, overladt formandsstafetten til Elisabeth Tejlmand, Harndrup, og Helle Mortensen er i stedet valgt til kassererposten, som hun overtager fra Uffe Høj Lauridsen, Nr. Åby. Ny i bestyrelsen er Louise Rost, Middelfart. Den samlede bestyrelse består herefter foruden de nye af Claus Boje, Brenderup, og Poul Løhde, Strib. Marianne Karlshøj, Gelsted, blev genvalgt som suppleant sammen med Uffe Høj Lauridsen. Generalforsamlingen takkede Helle Mortensen for hen stor indsats som formand, og Uffe Høj Lauridsen for hans årelange engagement i bestyrelsen og partiet - og noterede med glæde, at begge fortsat vil være aktive i Radikale Venstre, skriver partiafdelingen i en pressemeddelelse. Siden kommunalvalget, hvor byrådet mistede sit radikale mandat, har bestyrelsen igangsat en række møder for at udvikle en ny radikal profil lokalt. Det arbejder fortsætter i den nye bestyrelse. - Det var sagt på godt dansk træls, at mandaterne blev så dyre denne gang, at vi ikke kunne samle stemmer nok til en plads i byrådet. Men det giver også nogle muligheder, siger Elisabeth Tejlmand i pressemeddelelsen. /EXP