Middelfart: Det var en noget tørstig indbrudstyv, der slog til i en privat beboelse på Uraniavej mellem fredag klokken 20 og lørdag klokken 7. Tyven brød ind gennem et vindue og løb af sted med 20 flasker rom i favnen. Udover de mange dråber blev ejendommen også tømt for to tv, to Playstation 4, en Macbook, to Apple tvbokse, Apple ur, to guldure og to kaffemaskiner.