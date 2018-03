Geometriske former og klassiske påskemotiver er forenet i Bodil Bødtker-Ness' påskedug, som Georg Jensen Damask har vævet og solgt siden 1978.

Det er glade kyllinger, vinger og fjer, der er vævet ind mellem hinanden i et stiliseret mønster, som - i den originale udgave - udgjorde et stærkt gult underlag for et påskefrokostbord.

I år har Georg Jensen Damask genopfundet påskedugen ved at opdatere den skrappe gule farve, der stod godt til 80'er- og 90'er-boligernes kraftigere farvepalette, men som vil stikke for meget ud i nutidens indretning, hvor douche farver og råt træ, spiller en større rolle. Lemon curd kalder Georg Jensen Damask den blidere gule nuance, som kyllingemotiverne er vævet i i år.