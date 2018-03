Den unge danske forsvarer Andreas Christensen har generelt haft en glimrende sæson hos engelske Chelsea, hvor han har høstet store roser fra særligt manager Antonio Conte.

Men den seneste tid har været svær for danskeren. Hans graverende fejl hjalp Barcelona til udligning i Champions League-ottendedelsfinalen, og også mod Manchester City og United var Christensen impliceret i mål.

Fejlene fik Christensen til at række ud efter Aston Villa-spilleren John Terry, der tidligere har haft en slags mentorrolle for ham i Chelsea-tiden.

- Jeg havde en snak med John Terry. Han har også oplevet tilbageslag. Det er altid rart at tale med nogen, der har oplevet noget af det samme, og som ser det udefra, siger Andreas Christensen til Eurosport.

- Han sagde til mig, at det er naturligt at lave fejl og forsøgte at sætte det i perspektiv. Vi kan ikke gøre noget om, når nogen scorer imod os, så når vi laver fejl, kan det være meget afgørende, og så er det nemt at pege fingre.

- Det har jeg taget til mig og er kommet videre, fortsætter danskeren.

Han frygtede at blive sat af efter fejlene, men manager Conte har holdt fast i ham til startopstillingen.

- Jeg troede, at jeg ville sidde ude i kampen efter, men jeg forsøger at sige til mig selv, at jeg bortset fra de kampe næsten ikke har lavet fejl overhovedet i sæsonen.

- Mine holdkammerater har set alle mine kampe, og de ved, at disse fejl ikke er typiske for mig, siger Andreas Christensen.

Han er i denne uge samlet med det danske landshold, der i første omgang møder Panama torsdag aften på Brøndby Stadion.