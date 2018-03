Svendborg: I Dansk Folkepartis kontor i København er man forbavset og forundret over svendborgpolitikeren Jesper Larsens udmeldelse. Partisekretær Poul Lindholm Nielsen, der flere gange har været konfliktløser i den lokale partiafdeling, kender ikke Jesper Larsens begrundelse for at forlade partiet, da avisen fanger ham på telefon i et tog i Jylland.

- Jeg hørte i morges, at der lå en udmelding, men det er ikke lykkedes os at komme i forbindelse med Jesper Larsen, siger han.

Foreholdt ordlyden i den mail, Jesper Larsen sendte til avisen tidligere tirsdag, bliver han forbavset.

- Han har jo fået stor opbakning ved medlemmerne, og jeg har ikke hørt nogle negative ytringer fra ham. Vi var så glade for, at stridighederne nu var bilagt, men det må vel være, fordi han ikke kan slå en streg over tidligere tiders fjendskab. Men vi troede, at det kørte dernede nu.

Jesper Larsen skriver i mailen til avisen, at samarbejdet i byrådsgruppen og med Ullemose er svært, fordi hun er styret for meget af ordre ovenfra. Hvad mener du, det handler om?

- Jamen, det vi siger, at jo bare, at der skal være ro. Der er masser af plads til at være uenige internt, og vi blander os ikke i, hvordan de konkret samarbejder.

- Så jeg forstår ikke, at han melder sig ud. Det kommer helt uventet - han kunne jo bare have sagt noget. Jeg synes, det er skuffende og ærgerligt, men så må de tre tilbageværende byrådsmedlemmer jo arbejde videre alene, siger Poul Lindholm Nielsen.