Til sommer skulle vikingehuset gerne stå færdig. Genopførelsen af vikingehuset er den første etape af den plan, som er lagt for området på Bytoften. Herefter er det hensigten, at der skal skabes et aktivt læringsmiljø, som kan bruges af alle.

Tirsdag kunne han tage det første spadestik til genopførelsen af et nyt vikingehus på Bytoften i Langeskov.

Langeskov: - Endelig. Det har godt nok taget lang tid, konstaterede borgmester, Kasper E. Olesen, med et smil vippende på læben og kiggede ud på de mange fremmødte børn og voksne fra Langeskovs institutioner.

Også afdelingsleder på Vikingemuseet Ladby, Claus Frederik Sørensen, er glad for, at der nu sker noget på Bytoften, hvor man tilbage 1979 fandt ud af, at der havde boet vikinger.

- Hele historien om vikingernes liv skal fortælles, og det er den, vi skal have ud her, og jeg glæder mig til, at vi skal fortælle den, understregede han.

Da borgmesteren sammen med Vida var færdig med at grave, var der boller og grønsagsstænger til alle, inden de mange flyverdragter, overtræksbukser og vinterstøvler atter traskede hjem over motorvejsbroen - hjem til skolen og børnehaven.