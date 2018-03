Kloden rundt

Portugal: Chokoladeelskere har de seneste dage kunnet vende blikket mod Portugal og lade munden løbe i vand. I byen Obidos er en international chokoladefestival løbet af stablen. Og specielt ét stykke chokolade fik meget af opmærksomheden. Et diamantformet stykke chokolade blev solgt for over 7700 euro, cirka 57.000 kroner. Chokoladediamanten indeholder safrantråde, hvid trøffel og vanilje fra Madagaskar. Derudover er stykkerne dækket af 23 karat guldflager. Chokolademageren Daniel Gomes oplyser, at han har lavet 1000 eksemplarer, og at de er blevet solgt til steder over hele verden. (ritzau/NRK)