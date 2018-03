Kloden rundt

Frankrig: Facebook har før haft problemer i forhold til deres censurering af nøgenhed. Og for nylig fik de fingrene i maskinen igen. I forbindelse med et teaterstykke i Paris havde arrangørerne slået et billede op på Facebook, der viste det kendte maleri af en barbrystet kvinde med det franske flag i hånden under den franske revolution. Inden for en time blev maleriet fjernet fra det sociale medie, med begrundelsen at det viste nøgenhed. Facebook måtte siden undskylde for censureringen og understrege, at historiske malerier som dette har en plads på Facebook. (ritzau/AFP)