Faaborg: Forleden kom der pludselig en mand fra kommunen og satte pullerter op i begge porte ind til Konservesgården. Det er den lille gård, man kommer ind i, hvis man fortsætter ligeud for enden af gågaden. Omme på den anden side kommer man ud til en parkeringsplads.

Så nu kan der ikke længere komme biler ind i Konservesgården. Omvendt kan der heller ikke komme biler ud. Og det er lige præcis problemet for ejerne af den bil, der stadig holder i gården.

Lennart Larsen, der bor i en af de ni lejligheder i Konservesgården, fortæller, at bilen tilhører Lene og Mogens Toftlund, som bor i en anden af lejlighederne.

- Mogens og Lene er på ferie lige nu. Vistnok noget krydstogt. De har to biler og er kørt i den ene. Men den anden holder stadig her, fortæller Lennart Larsen.

- Da jeg så, at de var i gang med at sætte pullerter op, gik jeg hen og snakkede med manden og spurgte, hvad det var for noget. Og så ringede jeg op på kommunen og snakkede med Søren (Christensen, red.).

- Jeg synes, det er grotesk, at de bare sætter pullerter op, uden at vi får noget at vide om det. Jeg fik besked om, at vi kan kontakte viceværten, som kan låse pullerterne op, hvis vi for eksempel skal af med storskrald eller på anden måde har brug for at køre bilen hen til lejligheden.

- Men vi kan ikke få fat i viceværten i weekenden, og det er jo typisk dér, man kører skrald væk og den slags, påpeger Lennart Larsen.

- Jeg får af og til besøg af en veninde til morgenkaffe, og hun plejer også at holde i gården. Ligeledes bruger museets personale nogle gange gården til at parkere i, tilføjer han.

Avisen har forsøgt at kontakte Lene og Mogens Toftlund, men uden held. Måske er der ikke mobilforbindelse derude på verdenshavene, eller hvor de nu befinder på deres krydstogt.