Debat: Afmontering af al ordentlighed

Læserbrev: At Danmarks Radio skal reduceres med 20 procent er endnu et eksempel på, at det nuværende folketingsflertal er i gang med at afmontere al ordenlighed i Danmark. Jeg ser det som et Trump-agtigt hævntogt mod alt, hvad der kan opfattes som kritik og sætten spørgsmålstegn mod dem, vi har givet magten.

Vi har i forvejen den mest lukkede offentlighedslov i Norden. Vi er i fuld gang med at ryge ned ad bakke, når det drejer sig om korruption. Man er i gang med at indføre overvågning og screening, DNA-registre med mere, som Orwells "1984" er det rene vand ved siden af.

Vi må håbe, at bladhuse, som det Fyns Amts Avis er del af, også i fremtiden har kræfter til at være et slagkraftigt korrektiv til magthaverne. Jeg vil helt sikkert bruge den "sparede" licens på abonnere på endnu mere avis.