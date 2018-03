Læserbrev: Statistiker viser, at otte ud af 10, som bliver ramt af stress og depression, er kvinder. Jeg tror, der er mange fuldtidsarbejdende kvinder, der bliver ramt, og det skyldes, at de har mand, børn, hus og hjem, og intet af det må forsømmes. Der er ingen tvivl om, at mændene i mange tilfælde er nogen skvatmikler, der ikke gider tage del i arbejdet i hjemmene. De kan måske overkomme at ligge på gulvet og lege med børnene, medens konen farer rundt, vasker tøj, gør rent og laver mad.

Disse slapsvanse af mænd burde skamme sig, lette rumpen og sammen med deres koner tage del i det forefaldende arbejde i hjemmet og på den måde få en glad kone i stedet for en "mutter med kost og spand".