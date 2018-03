Debat: Vi prøver igen

Læserbrev: For et år siden kom jeg med et oplæg, hvor jeg bad kommunen og idrætsledere om at undersøge om vi her på Sydfyn kunne få et EU-stævne, hvor vi inviterede samtlige unge i alderen fra 10 til 14 år til Sydfyn. Det ville være en god ting, så de børn kunne lære at omgås hinanden.

Jeg forestiller mig, at hvert land i EU stiller med 80 unge og deres ledere til idræt i alle discipliner.

Nu vil man spørge, hvor skal pengene komme fra - EU, men det kræver, at vi gider søge om pengene.

Vi kunne lære meget af et sådan stævne, inden vi skal have landsstævnet.

Vi ville lære en masse EU-borgere, hvor dejligt det er på Sydfyn og det vil i flere år medføre flere turister.

Jeg skriver det igen, for jeg fik aldrig svar om man gad arbejde med et sådan forslag.