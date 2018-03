Debat: Regeringen og DF aner ikke, hvad de vil med slankningen af DR

Medieforlig: DR skal spare 20 procent. Og medielicensen bliver gradvist udfaset og erstattet af en finanslovsbevilling.

Det er VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti enige om i en ny politisk aftale, der blev præsenteret fredag middag.

Vi undrer os over denne aftale: Man har hængt hatten på et tal i stedet for at se på, hvad man rent faktisk ønsker. Og der er derfor rigtig mange spørgsmål, som ikke bliver besvaret med denne aftale.

Regeringen og Dansk Folkeparti ved, at der skal skæres, men de ved ikke, hvor der skal skæres. Det er at vende tingene på hovedet. Der er ikke noget formål eller nogen beregning bag. Det er bare et tal. Siden sidste sommer har Dansk Folkeparti ønsket, at DR bliver beskåret med 25 procent. Men hvorfor lige 25 procent? Nu er det så blevet 20 procent? Men hvorfor? Hvorfor ikke 12, 18 eller 31 procent.

I forbindelse med præsentationen sagde kulturminister Mette Bock, at regeringen ønsker at gøre DR mindre, så andre kan komme til. Men er det rigtigt, at DR kvæler andre aktører? Meget af medieforbruget i dag går via udenlandske leverandører som Netflix, Google, Amazon og så videre. Er det dem, som regeringen ønsker at tilgodese? Er det kommercielle aktører eller dagblade, som skal have mere plads? Vi ved det ikke. Og jeg tror heller ikke, at regeringen eller Dansk Folkeparti ved det.

Jeg lagde mærke til, at Mette Bock sagde, at der er mange andre, der leverer kvalitetsindhold. Men hvilke andre medier er det? Er det bag betalingsmure, eller er det offentligt tilgængelige medier, hun hentyder til? DR leverer alt indhold frit til alle danskere. Det er der ikke (mange) andre, der gør.

Vi håber trods alt, at der kommer en god aftale ud af det. Vi har brug for stærke public service-medier, som producerer danske børneprogrammer og dansk indhold om historie, kultur og kirke. Vi skal sikre alle danskere adgang til dansk public service-indhold. Og vi skal sikre brugerindflydelse på indhold, der bliver produceret for public service-midler.

Vi håber, at regeringen, Dansk Folkeparti og de øvrige partier i forhandlingerne vil forholde sig til det helt centrale spørgsmål: Hvad vil vi med public service? Og så lade eventuelle besparelser af DR og procentsatser komme i anden række.