Betaling vil få udlændinge til at flygte fra danskuddannelsen

Danskuddannelse: Fra 1. juni 2018 skal udenlandske arbejdstagere, studerende og EU-borgere betale 12.000 kroner for en danskuddannelse, som hidtil har været gratis.

Men det vil få to ud af tre til at blive væk fra danskuddannelsen, viser en rundspørge, som Uddannelsesforbundet har lavet på 11 sprogcentre.

1308 kursister har deltaget. Kun 31 procent svarer, at de kan betale de 2.000 kr., som hvert modul i danskuddannelsen så skal koste. Til gengæld svarer 80 procent, at de har planer om at blive i Danmark.

Dét er en dødfarlig cocktail for integrationen og sikkerheden på vores arbejdsmarked, hvor udlændinge og danskere ofte arbejder sammen side om side - eksempelvis i landbruget, på slagterier, gartnerier og mange andre steder.

Brugerbetalingen har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt som del af det skatteforlig, der samlet skal give skattelettelser for fem milliarder kroner, og den skal indbringe 70 millioner kroner frem til 2020.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at dét bliver en dyr indtægt, for det vil føre til flere arbejdsskader, og dårligere integration og sammenhængskraft på vores arbejdsmarked.

Det er jo afgørende, at de ansatte på vores slagterier, i landbruget, på gartnerierne - ja, all over - forstår sikkerhedsråd og regler. At de ikke bare nikker velvilligt, når de får forklaret blandingsforholdet i sprøjtegiften, eller hvorfor skærefaste handsker og stålforklædet er et must - men at de faktisk forstår hvorfor.

Udlænding er oftere involveret i arbejdsulykker end danskere. Det viser flere undersøgelser, som indikerer, at udlændinge - afhængigt af hjemland - kommer til skade op til tre gange så hyppigt som danskere. At sproget gør en helt central forskel i den forbindelse, kan der vel ikke herske tvivl om?

På norske bygge-arbejdspladser med mange polske håndværkere er man begyndt at ansætte en helt ny type reserve-formænd, som skal kunne lidt af begge sprog. De skal sørge for, at håndværkerne forstår sikkerhedsforanstaltningerne og ikke slår sig selv ihjel. Er det der, vi vil hen? Et arbejdsmarked, hvor vi er afhængig af tolke for at sikre medarbejderne? Dét skal man overveje, før man spiller russisk roulette med integrationen og med sikkerheden.

Holder regeringen fast i at indføre forhindringer for at lære vores sprog, gambler de ikke blot med arbejdsmiljøet og sammenhængskraften. Næ, det er med menneskeliv og menneskelemmer som indsats.

Det er kortsigtet. Det er kontraproduktivt. Og det er tudetosset. Derfor er min opfordring klokkeklar. Drop brugerbetalingen på danskuddannelse.