Fredericia: Både i en butik i Danmarksgade og en villa på Nørrebrogade har tyve forsøgt at bryde ind i weekenden. Natten til søndag var det butikken i Danmarksgade, at tyvene prøvede at lirke døren op uden held, og natten til mandag var det en villa på Nørrebrogade, som en tyv prøvede at skaffe sig adgang til.