Nye digte og noveller

En anden fynbo, Bjarne Skov, har hentet sin inspiration under sin gang i Odense - hans digte i bogen "Nattens indfaldsveje" har taget form efter byens steder, men kredser om almene temaer som den uro, der findes under menneskers overflade. Bogen er i tre afsnit: "Mod vinter", "År uden sommer" og "Mod efterår", og den er udkommet på Mellemgaard.

Lene Krogh Bertram, også fra Odense, var den lille rødhårede med fregner som barn, og det ved jeg kun, fordi hun har udgivet en meget personlig digtsamling med samme titel. Den skildrer en kvindes rejse fra barn til det tidspunkt, hvor fremtiden "... sidder som et sultent rovdyr/ på min skulder/ den æder tid, knogler og kød/ i et slimspor/ over landskabet/ der er mig." Udkommet på Mellemgaard.

Kunstneren Lars Dan bruger både sine øjne som koloristisk maler og som digter: "at male at skrive/ er to kirsebær på samme/ stilk", som det blandt andet hedder i et af digtene i hans bog "Ord og dingenoter", som netop er udkommet på Boggalleriet. Det sete bliver løftet til et højere lag i digtene, for eksempel som i dette: "når jeg lægger øret mod valnøddens/ skal/ kan jeg høre et egerns/ galopperende/ hjertebanken".

Den islandske digter og teatermand Sigurður Pálsson nåede ikke at opleve, at hans sidste digtsamling blev indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris 2018, for han døde i efteråret. Nu er digtene udkommet på dansk med titlen "Digtet husker røsten", udgivet af Vandkunsten. Det er Erik Skyum-Nielsen - utrættelig oversætter af islandsk litteratur - som står for den danske tekst, og kan man islandsk, er der mulighed for tage stilling til oversættelsen, da digtene i bogen er gengivet i både dansk version og på originalsproget.