Film: OFF - Odense International Film Festival og Cafe biografen er til hverdag garanter for at præsentere det nye, det smalle og det uventede i Odense. Nu går de sammen om at vise guld fra gemmerne i samarbejde med københavnske Cinemateket. I løbet af 2018 præsenteres fem klassikere på det store lærred, som alle har en stor plads i den danske og internationale filmhistorie. Første visning finder sted søndag 25. marts og vil være Thomas Vinterbergs prisvindende familiedrama "Festen" - Dogme #1. Festen er en dansk klassiker, der i år fejrer 20-års jubilæum og derfor vises i en spritny, digital udgave. Filmen vil blive introduceret ved Heidi Philipsen, lektor i Medievidenskab ved SDU. Alle fem filmvisninger afholdes i Cafe biografen og starter kl. 11.30. (sisø)