Arbejdsmiljøet er så anstrengt i lokalafdelingen. Der har, så længe jeg har været medlem i DF, været massive samarbejdsproblemer mellem formand Jacob Broegaard, bestyrelsen samt flere kandidater. Jeg har oplevet et sprogbrug og en opførsel, som jeg ikke troede, fandtes. Der har været et utal af møder, hvor der er forsøgt at starte på en frisk, dog uden held."

"Jeg mener, ledelsen på Christiansborg har givet Jens Munk og Jacob Broegaard alt for lang snor. De har dækket over dem urimeligt meget.

Jakob har været sygemeldt i cirka tre måneder. Han har flere gange smækket med døren og sagt, at han ikke er formand mere - for pludselig uden varsel at vende tilbage, som om intet var hændt. Jakob truer ofte med, at han eller bestyrelsen trækker sig, når jeg eller andre stiller spørgsmålstegn ved hans ageren.

Jeg har samarbejdet med Dorthe Ullemose, så længe det overhovedet har været muligt. Vi har generelt haft et godt samarbejde, men jeg føler, at Dorthe er bundet af de ordrer, som kommer fra partiets øverste ledelse.

Det giver splid i byrådsgruppen og et nærmest umuligt samarbejde.

Jeg vælger at fortsætte i byrådet uden for parti. Jeg vil arbejde med de ting, som der forventes af mig, og som jeg brænder for. Jeg har et godt samarbejde med mine kolleger i byrådet, og der er mange vigtige opgaver, vi skal løse sammen."