Ullerslev: En konflikt mellem arbejdsmarkedets parter truer forude, og i den situation er det vigtigt at vise, at man står sammen. Det er budskabet, når en lang række fagforeninger har valgt at indkalde til demonstration tirsdag foran Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Det sker i forbindelse med dagens byrådsmøde, der finder sted i netop Ullerslev. De lokale afdelinger af Dansk Sygeplejeråd, FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening og 3F, der tilsammen kalder sig Velfærdsalliancen Nyborg, opfordrer folk til at møde frem klokken 16.30 og til at deltage i selve byrådsmødet, der begynder klokken 17.

Her skal politikerne blandt andet diskutere, hvad man stiller op med de sparede lønmidler i tilfælde af lockout. Det sker med en anbefaling fra administrationen om at lade midlerne blive ude i de enkelte institutioner og skoler.

Anja Skovgaard Nielsen, tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, understreger overfor Fyens Stiftstidende, at tirsdagens aktion ikke er vendt direkte mod lokalpolitikerne.

- Konflikten er mellem os og Kommunernes Landsforening, som Nyborg Kommune godt nok er en del af. Men vores mål med demonstrationen er ikke at komme i direkte konflikt eller dialog med byrådet. Vi ønsker blot at sende et klart signal om, at vi er her, og at vi står skulder ved skulder. Samtidig er vi selvfølgelig interesserede i, hvad der sker med de opsparede midler, forklarer hun.

Udvalgte faggrupper i Nyborg Kommune blev som de eneste på Fyn udpeget som strejkemål. Siden varslede både staten, regionen og Kommunernes Landsforening en omfattende lockout fra den 10. april.

Den er helt ude af proportioner og vil ramme almindelige danskere urimelig hårdt, lyder det fra Velfærdsalliancen Nyborg, der har valgt at give tirsdagens demonstration overskriften "En løsning for alle".