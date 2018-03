Per Kaae: "Tina & Basse"People'sPressDen 14. december 1965 triller en ung kvinde sin flotte nye barnevogn fra Østerbro og ind mod City. Under kalechen ligger hendes lille datter ? den kun 2 1/5 måned gamle Tina. Foran Daells Varehus? hovedindgang i Fiolstræde stiller hun vognen under halvtaget, og går på juleindkøb. En halv time senere vender hun tilbage. Barnevognen og Tina er væk. Kort efter finder hun barnevognen i en gård, men hendes datter et kidnappet, og politiet sætter den største eftersøgning i Danmarkshistorien i gang. I 27 døgn følger befolkningen på sidelinjen dramaet, eftersøgningen og forældrenes sorg, før to betjente får et gennembrud. I Helsingør besøger de en mor med et spædbarn, der er en anelse for stort, og det viser sig at være lille Tina. Blot to måneder efter Tinas forsvinden pakker en ung mor i Odense sin 3 ½ måned gamle søn, Basse, ned i barnevognen og slentrer ind til byen. Akkurat som Tinas mor stiller hun den foran en forretning på hovedgaden og går på indkøb i børnetøjsforretning. Da hun kommer ud på gaden igen og kigger ned i barnevognen er Basse forsvundet ? kidnappet? Politiet finder aldrig Basse ? og det udvikler sig til et mysterium. Hvis Basse lever i dag, er han 52 år! Hang de to sager sammen? Hvad skete der den dag, og hvor er Basse?