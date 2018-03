For snart to år siden skyllede Pokémon Go bølgen ind over hele landet. En inkarneret og alsidig skare jagter fortsat livligt fantasidyrene rundt i Middelfart Kommunes gader.

262 mennesker er medlem af facebookgruppen Pokémon Go Middelfart. Her deler de viden, Pokémons og aftaler at gå på fælles pokémonjagt. For de inkarnerede fans er pokémonfeberen langt fra raset af - på trods af, at det snart er to år siden, den var på sit højeste, og mange danskere for længst har slettet app'en.

- Det er sjovere end at gå på ældrecentret. De er søde alle sammen og også gode ved gamle damer. 'Madame Mimi', Pokémon Go spiller.

Hun trykker lidt på skærmen på jagt efter den Pokémon, der lever et sted mellem skærmen og virkeligheden. Hun ønsker at blive kaldt Madame Mimi, som er hendes Pokémon brugernavn. Hun er en del af et fællesskab, de fleste ville tro, var ved at dø ud, men det lever i bedste velgående.

En eftermiddag i martskulden er seks af facebooksgruppens medlemmer sammen taget ud for at jagte de farverige fantasidyr i kommunens gader og afkroge. Der er tale om en umage gruppe. En 16-årig gymnasieelev, to 26-årige gutter, en 42-årig kvindelig bogholder, en 33-årig mandlig arbejdssøgende og så 'Madame Mimi' på 72 år, der kommer trissende efter gruppen med sin blå og lilla-mønstrede indkøbsvogn og ledningen fra en powerbank stikkende op fra lommen.

- Det er sjovere end at gå på ældrecentret. Det er 100 år siden, jeg har været med i sådan et uforpligtende fællesskab. De er søde alle sammen og også gode ved gamle damer, siger 'Madame Mimi' grinende, imens hun bekæmper Pokémons på sin smartphone.

De fleste i gruppen er på jagt hver dag. Nogle blot 20 minutter. Andre op mod seks eller 12 timer. Ofte kommer der en god håndfuld, når de arrangerer pokémonjagter - og kommer der noget nyt i spillet, kan de sagtens være op mod 30 spillere.

16-årige Patrick og 72-årige 'Madame Mimi' har spillet siden Pokémon Go kom ud i juli 2016. Rasmus og Rasmus på 26 og Susanne har holdt et års pause, men er startet igen. Anders på 33 år startede for fem måneder siden.

- Jeg er blevet lidt hooked på det. Det gør, at jeg har noget sammen med min søn, og jeg er blevet bidt af spillet. Jeg kan godt finde på at køre et bestemt sted hen bare for at fange Pokémons. Normalt spiller jeg ikke, men det her kan noget, siger Susanne Hedebo Lund.

Både Rasmus Jørgensen og Rasmus Nielsen ærgrer sig over det hele år, hvor pokémon-app'en ikke var åben på deres telefon.

- Efter vi startede igen, har vi virkelig fortrudt, at vi holdt pause. Der er så mange ting, vi har mistet. Der er en masse pokémons, vi ikke har mulighed for at fange, og som vi har misset. Vi tør ikke stoppe igen, siger Rasmus Jørgensen.