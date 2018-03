Læser skriver til byrådet: Er kommunen en erhvervsvirksomhed?

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen, Nordfyns Kommune.

Jeg tror normalt ikke på parallelle universer. De kan forekomme i film, i science fiction-romaner og tegneserier, men ikke her på Nordfyn, hvor jeg bor. Da jeg læste søndagsavisen, fik min virkelighedsopfattelse pludselig et grundstød. Mine øjne faldt på en stillingsannonce, hvor man ledte efter en teamleder til et af kommunens plejecentre. Den nye teamleder, hed det, skulle have blik for, at det pågældende plejecenter var en del af Koncernen Nordfyns Kommune.

I Nudansk Ordbog kan man læse, at ordet koncern er betegnelsen for en erhvervsvirksomhed, som består af flere juridisk selvstændige aktieselskaber, hvoraf moderselskabet ejer hovedparten af aktierne i datterselskaberne. Så måtte det jo være sandt; jeg var uforvarende havnet i et parallelunivers, da jeg flyttede til Nordfyn for halvandet år siden. Her troede jeg, at der på Nordfyn var folkestyre ligesom i resten af landet, men nej, jeg er flyttet ind i en erhvervsvirksomhed. Så blev det da også indlysende, at man her i koncernens område lukker urentable foretagender som for eksempel offentlig transport ned, at man for syns skyld gør et mindre end halvhjertet forsøg på at redde en børnehave, mens mange af børnene i koncernens område bliver henvist til dagpleje, og at man tildeler privilegier til dem, der skyder flest penge ind i koncernen, som for eksempel skovejere.

På landsplan ser det ud til, at andre kommuner også skal omdannes til koncerner, der er datterselskaber af den store Koncernen Danmark. I folkestyrets gode gamle dage gik skatteydernes penge til at servicere landets borgere, rentabilitet eller ej. Skiftende regeringer og kommunalbestyrelser har imidlertid solgt ud af vores fælles ejendom, afviklet det solidariske samfund og tilladt at bl.a. store dele af plejesektoren blev udliciteret til private firmaer, der fortsat ikke kan løfte opgaven. I argumenterer med sprog hentet fra erhvervslivet og fifler dermed med vores bevidsthed og med jeres egen selvopfattelse. Jeres opgave er ikke at spekulere i rentabilitet men at sørge for anstændig service til borgerne - også i koncernens randområder.