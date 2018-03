Haarslev Industries sørger for, at Hårslev nu har fordoblet sit antal af hjertestartere.

Hårslev: Vejen til en hjertestarter er blevet kortere for mange borgere i Hårslev. Den lokale virksomhed Haarslev Industries har nemlig valgt at flytte den ene af sine hjertestartere ud på virksomhedens kontorbygning på Bogensevej 85, så alle borgere i byen og for den sags skyld gennemkørende bilister har adgang til den.

I forvejen hænger der en hjertestarter uden på klubhuset ved Hårslev Hallen på Ejlskovvej, men i tilfælde af et hjertestop tæller hvert sekund, og derfor er fabrikken også selv glad for at kunne stille sin hjertestarter til rådighed for resten af byen. Forslaget er kommet fra en medarbejder hos Haarslev Industries, som mente, at man lige så godt kunne flytte hjertestarteren på kontoret udenfor.

- Vi oplevede for ganske nyligt hjerteanfald hos en af vores kolleger i fabrikken, hvor vi også har en hjertestarter, og vi har set, hvilken forskel det gør, at man hurtigt kan yde den rigtige førstehjælp. Kollegaen blev reddet og har det heldigvis godt i dag - og den hændelse har bare bekræftet os i, at vi selvfølgelig skal flytte den ene hjertestarter ud, så også lokalområdet får gavn af den, fortæller fabriksdirektør Thomas Carlsen.

Haarslev har investeret omkring 10.000 kroner i at få et særligt udendørsskab, årlige serviceaftaler samt den fornødne el til at få hjertestarter udenpå bygningen, så endnu flere kan få adgang til hjertestarteren.

Hjertestarteren hos Haarslev Industries er tilmeldt hjertestarter.dk, hvilket betyder, at man - hvis man ringer 112 og har brug for en hjertestarter - af vagtcentralen kan blive henvist til denne hjertestarter.

De seneste 15 år er det lykkedes at tredoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark, og det er ikke mindst på grund af de omkring 17.500 hjertestartere, hvoraf knap halvdelen er døgnåbne, der er placeret overalt på danmarkskortet. I Hårslev har man altså adgang til to: En ved Hårslevhallen og nu også en hos Haarslev Industries på Bogensevej 85.