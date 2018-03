Et forslag om at leje mobiltoiletter til påskens æggekogningsarrangementer blev nedstemt i Teknik-, Miljø- og Havneudvalget. Toiletforholdene forbedres på anden vis.

Et udvalgsmedlem havde foreslået at leje mobiltoiletter i Svendborg, som kunne stilles op ved Bjerget og Eriks Hale til festlighederne. Hvert toilet ville koste 10.000 inklusive transport, leje og opstilling, og den udgift var for stor til at opnå udvalgets godkendelse.

Ærø: Hvad der kommer ind, må komme ud igen. Den naturlov gælder også til påske, hvor der koges æg og drikkes øl på Ærøs strande. Men ved Bjerget og på Eriks Hale kan et besøg på de eksisterende toiletter være forbundet med ventetid og tvivlsom hygiejne.

Et bjerg af skrald

Mobiltoiletter bliver det ikke til, men udvalget har i stedet bedt Park og Vej om at sørge for, at de eksisterende toiletter bliver gjort godt rent.

- Vi har altid været derude og gøre rent om formiddagen, men i år skal vi så ud en gang i løbet af eftermiddagen også, siger driftsleder ved Park og Vej Kurt Nørmark.

Lennart Mogensen vil dog ikke afvise, at der kommer mobiltoiletter til påske i 2019. Men det bliver foreløbig kun, hvis de kan findes billigt på auktion.

- Vi har bedt Park og Vej om at være opmærksom på, om nogle mobiltoiletter kommer på auktion. Der skulle de kunne erhverves for 4.000 til 12.000 kroner, og så er det måske bedre at indkøbe dem, siger udvalgsformanden.