Fredericia: En ny kvinde indtager chefstolen på Fredericia Dagblad fra 1. april.

41-årige Mette Salling Eriksen bliver chefredaktør og afløser 60-årige Marianne Husted, som efter eget valg stopper efter 14 år på posten. Hun får rollen som redaktionel souschef for Fredericia Dagblad og Elbobladet.

Dermed bytter de to kvinder plads, da Mette Salling Eriksen hidtil har været souschef.

- Jeg er spændt på at komme ud og møde Fredericia og repræsentere Fredericia Dagblad. Det bliver fedt at komme mere i dialog med læserne. Og det er spændende, at jeg får lov til at udvikle mig ledelsesmæssigt, siger Mette Salling Eriksen.

Den kommende chefredaktør bor i Skibet med sin kæreste og to børn, niårige Kasper og fireårige Lærke. Hun er uddannet journalist fra Roskilde Universitet i 2004. Hun har tidligere arbejdet på Vejle Amts Folkeblads redaktioner i Hedensted, Vejle og Egtved.

I 2010 kom hun til Fredericia Dagblad. Her styrer hun med sikker hånd den daglige strøm af nyheder på frdb.dk og i Fredericia Dagblads papirudgave. Hun har også stået i spidsen for livearrangementer om aktuelle emner.

- Det er altid spændende at møde folk og høre dem fortælle, hvad de synes om byen, og hvad vi burde skrive om. Jeg kan lide de helt nære ting, som optager folk, siger Mette Salling Eriksen.