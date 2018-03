Strynø: Forfatteren Philip Tafdrups bedstefar havde en helt: Mads Lange af Bali. Som langelandske Mads Lange blev konge af Bali, sådan mente bedstefaderen egentlig også at hans skæbne burde være blevet.

Men Tafdrups bedstefar, der havde sejlet en menneskealder som maskinmester, endte ikke som feteret og beundret statsmand på Bali, men i et parcelhus i Taastrup, hvor han sad irritabel og og irriteret og lod de fjerne fortidsminder blive en hindring for et rart seniorliv.

Philip Tafdrup kommer på fredag 23. marts til Strynø Litterære Forening for at fortælle om sin roman, "Kongen af Bali", som han kalder et stykke "erkendelses-arkæologi". For han kendte ikke sin bedstefar som andet end en bitter sur mand, der først efter farmors død fik gang i fortællingerne om den mere koloristiske del af sin sejlertid. Den del med Østens horehuse, de villige damer og landgangsorlov med smæk for skillingen.

Romanen fra 2015 er derfor stykket sammen af erindringer, bedstefars fortællinger og interviews med faderen og fasteren.

- Nej, der har ikke været modstand i familien over, at jeg gik i gang med at skrive om bedstefar, siger Philip Tafdrup, der allerede havde de første fortællinger om bedstefaderen med i sin novellemsamling "Wunderkammer" fra 2012. Fortællinger, der tager fat på den gamle verden. Dengang livet blev levet analogt og da samfundet var stærkt hierakisk opbygget i modsætning til den digitale nutid med en mere flad struktur.

- At skrive en roman om sin families fortid er nok et forsøg på at forstå så anderledes livsvilkår. Der ligger et interessant sammenstød mellem værdierne dengang og nu, siger Philip Tafdrup som svar på, hvorfor slægtsromaner hitter lige nu. Romaner som foruden "Kongen af Bali" tæller Jesper Wung-Sungs "Den anden gren" og Inuk Hoff Hansens kommende roman om sine forfædre på Strynø.