Langeland: Det bliver med udgangspunkt i det største udenlandske nærmarked, når turismebranchen holder årets såkaldte company dating. Det bliver 11. april på Hotel Christiansminde i Svendborg og handler om salg og kulturforståelse.

Største nærmarked er det tyske. Her findes et stort potentiale for flere aktive turister. "Forstå din tysker" kunne man derfor kalde temaet ved dette års dating, skriver Naturturisme I/S m.fl. i en pressemeddelelse.

Naturturisme er det fælleskommunale selskab for Langeland, Svendborg, Ærø og Faaborg-Midtfyn.

To oplæg vil danne udgangspunkt for dagens dating: Sandra Schneider Neelmeyer, tysker og market communicator manager hos Destination Fyn vil fortælle om det tyske marked og den tyske turist. Nikolai Östa, ejer af IBI Bootsverleih på Langeland, fortæller, hvordan han arbejder målrettet med tyske lystfiskere.

Som indledning til dagen vil projektleder Nina Brandt Jacobsen fra Naturturisme I/S kort fortælle lidt om forarbejdet med en Unesco Geopark, og hvordan den vil kunne tiltrække aktive, udenlandske turister.

- Det er vigtigt at stille skarpt på, hvad Øhavet kan byde ind med på det tyske marked, og især hvad den enkelte turismevirksomhed selv kan gøre for at være attraktiv for de mange tyske turister, som ønsker gode, aktive oplevelser, siger Nina Brandt Jacobsen i pressemeddelelsen.

- Det er også vigtigt at huske, at ikke kun traditionelle turismevirksomheder er vigtige for, at vores område er gearet til moderne turisters krav, tilføjer hun. /EXP