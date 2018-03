Lindelse: Chiara Mancini er italiener, uddannet guldsmed i Frankrig og det næste halve år på Langeland. Her skal hun afprøve livet som selvstændig og opleve hverdagen hos guldsmed Sabine Majus.

Ønsketræet bliver de to kunstneres fællesprojekt til kunstnernes Åbne Døre i påsken. I stedet for at hænge påskeæg på grene, skal der hænges ønsker på grene. Noget som Chiara kender fra landsbyen Marmande i Frankrig. Papir forgår, men her fastholdes ønskerne brændt i emalje på kobber ved 800 grader.

En gren af ønsketræet kan ses i Nowhuset til fællesudstillingen fra 26. marts til 1. april fra klokken 10-17. Selve træet kan opleves i smykkeværkstedet, Herslevvej 25, Lindelse, 31. marts og 1. april./EXP