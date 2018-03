Den nye medieaftale mellem regeringen og DF er på plads, og den lægger op til en besparelse på DR på en femtedel og afskaffelse af licensen, som fremover flyttes over på skatten. Dermed vil langt de fleste danskere opnå en besparelse i forhold til den nuværende licensordning.

Medieaftalen indebærer, at DR's budget beskæres med 20 pct. over de næste fem år. Besparelser er der også rigelig plads til i DR's budgetter. Flere gange er vi blevet præsenteret for uheldige sager, hvor licensmidler er ødslet væk til fratrædelsesordninger, høje lønninger og mangfoldighedskonsulenter. Nu må DR, ligesom andre statslige institutioner, effektivisere, og det er kun sundt.

De pensionister, der har mindst, er blandt dem, som får glæde af, at DR beskæres. Takket være besparelserne kan vi nemlig reservere en pulje på 116 mio. kr. til at forbedre pensionisternes rådighedsbeløb. Det er en god begyndelse, da planen, i forbindelse med finansloven, i det hele taget er at se på vores nuværende pensionisters forhold. Der indføres også en ny mediecheck til dem, der hidtil har været fritaget for den fulde licens. Det glæder os i DF.

Selvom DR's budgetter beskæres, er der fortsat tre mia. kr. at gøre godt med. Derfor forventer jeg også, at DR fortsat kan levere kvalitetsindhold, dramaserier og public service. Det burde være muligt.