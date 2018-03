Det er et hold af cirka 35 frivillige, du skal takke, når du tager til koncert i DanceLikaMonkey - uden dem, ingen koncert. Vi tog med, da de gav Veto et sted at spille, og vi fandt ud af, at musikken faktisk er sekundær, når aber holder fest.

De første mødte ind klokken 13. Normalt er der ingen på vagt før klokken 15, men aftenens koncert med de synth-pop-rockerne i Veto er en af de større i sæsonen. Den kræver lidt ekstra. Blandt andet har bandet selv et omfattende lys-show med, og fordi, der forventes en del flere mennesker end normalt, er koncerten flyttet fra Kulturmaskinen til Magasinet. Og det giver ekstra arbejde til "aberne".

DanceLikaMonkey DanceLikaMonkey er en forening af omkring 35 frivillige unge mellem 18 og 27 år, der sørger for koncerter i samarbejde med Kulturmaskinen.DanceLikaMonkey har tidligere præsenteret navne som Turboweekend, Mads Langer, Alex Vargas, Phlake og mange mange flere.



DanceLikaMonkey afvikler 16 til 20 koncerter om året. Der er ikke et minimum for, hvor mange koncerter, du skal være med til, for at være en del af abefamilien.



Det ellers lidet flatterende udtryk "aberne" er helt okay i denne kontekst. Det dækker over de frivillige kræfter, der dybest set er afgørende for, at der holdes koncerter i Kulturmaskinen-regi. DanceLikaMonkey hedder er navnet på foretagenet - deraf "aberne".

En af dem er 20-årige Patrick Seidel. Han er en af de to frivillige afviklere på dagens koncert. Han møder først og går formentlig sidst hjem. Han er på stort set hele tiden og har det overordnede ansvar for, at alle frivillige på vagt ved hvad de skal lave. Og han elsker hvert eneste minut.

- Det er fællesskabet, det er koncertoplevelserne og så er det følelsen af at være med til at udrette noget. Jeg tænker ikke over, hvor mange timer, jeg bruger, for det føles ikke rigtigt som arbejde. Det føles godt, siger han i et ledigt øjeblik.

Mens han taler, er de øvrige "aber" i færd med at blive fodret. Som var det en indstuderet dans for at understøtte budskabet om, hvor vigtigt det sociale element er, har de slået sig ned foran baren og kastet sig over buffeten. Mens de spiser sjosker Veto forbi. De kigger sultent på maden.

- I skal spise ovenpå, lyder det fra én i selskabet, der peger op ad trappen.

- Må vi ikke spise med pøblen? Lyder det skuffet tilbage fra en af "vetoerne".

Det må de egentlig godt. Faktisk er det ikke unormalt, at kunstnere og frivillige spiser sammen i den tydeligvis uhøjtidelige atmosfære. Men ikke i dag.