Pletskud

Stige: Til tider ser vi ofte ældre tv-endelser på vores pc. Forleden var vi havnet ved et forkert klik på et ungdomsprogram om seksualundervisning. Besynderlig nok fængede dette program vores altid nysgerrige kat Mollie så meget, at hun fluks hoppede op på stolen foran skærmen og fulgte dette fra start til slut. Vi nænnede selvfølgelig ikke at stoppe udsendelsen. Normalt elsker Mollie at se programmer med dyr og ikke mindst fugle, hvortil hun altid har kommentaren: Njaw - Njaw! Sådan skriver K.M.Sørensen, Stige, om sin fremmelige kat. Der er bagsidekrus på vej for det pletskud. (hafa)