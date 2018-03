Hvemhvadhvor

Lyø: - Hej Bagsidedrenge, vi har fundet denne lille saks. Mon nogen af Bagsidens læsere kan fortælle, hvad den har været beregnet til? skriver Ulle Jeppesen, Lyø. Hun fortæller, at skærene ligner skærene på en fåresaks, men hele saksen måler kun 10 cm i længden. Og hvad mon skruen er beregnet til?

Se, nu ved vi jo af erfaring, at Bagsiden har Danmarks klogeste læsere, så vi er helt sikre på, at nogen kan give et svar. Oplysninger, der kan bidrage til sagens opklaring, kan mailes til: hhh@fyens.dk, som er adressen for Hvemhvadhvor, Bagsidens helt gratis service, hvor vi efterlyser alt mellem himmel og jord. Det er også her, du kan skrive til, hvis du, ligesom vor læser på Lyø, har en mystisk dims, du gerne vil have fundet formålet med. (hafa)