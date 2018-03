Der er væsentligt færre på førtidspension i dag, end politikerne havde regnet med, da de blev enige om at reformere førtidspensionsreglerne i 2012.

Det viser en evaluering af reformen, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort.

I 2016 var der 24.200 færre førtidspensionister end forudsat i den politiske aftale.

Reformen har således opfyldt sit erklærede mål om, at færre skulle på varig offentlig forsørgelse. Men udviklingen har været kraftigere end forudsat, fremgår det af evalueringen.

Det er især borgere over 40 år, der i mindre grad end ventet får førtidspension. Antallet af borgere over 40 år, der får førtidspension, er kun på en tredjedel af det, politikerne havde regnet med.

Det hænger sammen med, at borgerne over 40 år er betydeligt længere tid i de såkaldte ressourceforløb, end det var forudsat.

Ressourceforløb er betegnelsen for, at det offentlige forsøger at hjælpe en borger til at komme i arbejde eller i hvert fald få udviklet sin arbejdsevne.

Det kan for eksempel være gennem misbrugsbehandling eller støtte til at komme ud blandt andre, hvis man eksempelvis lider af social angst.

Når man er i ressourceforløb, modtager man en ydelse, der er på niveau med kontanthjælp.