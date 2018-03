Tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugertilliden ligger på et uændret, men højt niveau.

Forbrugertilliden ligger i marts på samme niveau som i februar, nemlig 8,5.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

Hos Dansk Erhverv kalder man en forbrugertillid på 8,5 for et "højt niveau".

Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Til sammenligning lå indekset på omkring -16 i 2008, da den globale finanskrise brød ud.

FAKTA: Sådan måles forbrugernes økonomiske optimisme Det kan for nogen måske virke abstrakt, når Danmarks Statistik hver måned opgør forbrugernes tro på fremtiden som et tal.



I marts er optimismen lige så høj, som den var i februar.



Du kan læse mere om tallene bag forbrugertilliden her:



* Bag tallene ligger en undersøgelse, hvor omkring 1000 repræsentativt udvalgte danskere får stillet en række spørgsmål om deres økonomiske situation og planer.



* De har svaret på, hvordan de vurderer deres egen families og Danmarks økonomiske situation nu og i fremtiden, og om de mener, at det vil være fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder lige nu.



* Positive svar trækker indikatoren op, mens negative svar trækker indikatoren ned. Uændret svarer til værdien 0.



* En positiv indikator fortæller dermed om optimisme, mens en negativ indikator er et udtryk for generel pessimisme.



* Forbrugertilliden er forbundet med en statistisk usikkerhed, hvor stikprøveusikkerheden i 95 procent af tilfældene skønnes at ligge inden for +/- 3 procentpoint.



* En ændring i en indikator skal derfor være større end fem procentpoint for at være signifikant.



Kilde: Danmarks Statistik.

- Forbrugerne ser således ikke ud til at være blevet slået ud af kurs af risikoen for konflikt på det offentlige arbejdsmarked eller aktieuroen i starten af februar, skriver cheføkonom Steen Bocian i en analyse og tilføjer:

- Grundlæggende er den høje forbrugertillid et udtryk for, at solid jobskabelse, høj reallønsvækst, lave renter og stigende huspriser giver tæt på de perfekte betingelser for øget forbrug.

Set over de seneste seks måneder ligger indekset på 7,7.

Hos Jyske Bank mener man også, at danskerne viser højt humør, selv om der er flere ting, som egentlig godt kunne have stukket en kæp i det økonomiske hjul.

Her nævner cheføkonom Niels Rønholt i en analyse blandt andet præsident Donald Trumps trusler om en handelskrig.

- Mon ikke det skyldes, at det trods alt er svært at forestille sig, at han virkelig er klar til at skyde sig selv i foden med en stor handelskrig?, spørger han retorisk.

Økonomerne undrer sig dog over, at den sunde forbrugertillid ikke udmønter sig i et større forbrugsopsving.

Både Steen Bocian og Niels Rønholt mener, at det er finanskrisen, der fortsat ligger i forbrugernes baghoveder.

- Man må bare endnu engang konstatere, at danskerne stadig sparer meget op, lyder det fra Niels Rønholt.