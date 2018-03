Ikke så meget som en tomme af det kinesiske territorium vil nogensinde blive adskilt fra nationen.

Det slår Kinas præsident, Xi Jinping, fast i sin afsluttende tale på Folkekongressen i Beijing tirsdag formiddag lokal tid.

Xi understreger over for de næsten 3000 delegerede, at ethvert forsøg på at adskille Taiwan fra den kinesiske nation er "dømt til at fejle". Det er til trods for det selvstyrende demokratis de facto uafhængige status.

I talen siger 64-årige Xi Jinping også, at kineserne "er tættere på at realisere den store foryngelse af det kinesiske folk end nogensinde før i historien ".

Den Nationale Folkekongres beskrives ofte som Kinas parlament, men ulig den traditionelle opfattelse af et parlament er Folkekongressen ikke direkte folkevalgt.