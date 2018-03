Velbesøgt generalforsamling tror på, at Svendborg Lokalliste kan få indflydelse ved næste valg. Bestyrelsens forslag om at lukke listen, blev enstemmigt stemt ned.

Svendborg: En generalforsamling mandag aften på Hotel Ærø sparkede nyt liv i Svendborg Lokalliste, der ellers var på nippet til at lukke efter et magert valgresultat, der sendte listens enlige medlem af byrådet, Finn Olsen, ud.

Tendensen har været den samme over hele landet, hvor mange lokale lister røg ud, og hvor de landsdækkende partier fik fremgang. Det fik bestyrelsen i Svendborg Lokalliste til at stille et forslag om at lukke ned i erkendelse af, at slaget var tabt med det dårlige valgresultat.

“ - Vi skal ikke lægge os ned, fordi vi har tabt en kamp. Vi rejser os og kæmper en ny. Bente Lunnemann Hansen, bestyrelsesformand for Svendborg Lokalliste

- Vi skal ikke bare være en hyggeklub, så hellere lukke, sagde formanden for Svendborg Lokalliste Bente Lunnemann Hansen forud for generalforsamlingen.

- Vi vil gerne se, om medlemmerne stadig tror på, at listen kan få indflydelse ved næste valg, om de selv hver især vil arbejde fro det, og om de i det hele taget tror på, at der er plads til lokallister i landets kommuner mere.

Og det tror de på. Samtlige fremmødte - knap halvdelen af medlemmerne i den lille lokalpolitiske liste - stemte imod bestyrelsens forslag om at lukke listen ned.

- Der var fuldstændig enighed om, at vi skulle fortsætte, lyder det fra en glad Bente Lunnemann Hansen efter generalforsamlingen.

- Holdningen er, at vi skal ikke lægge os ned, fordi vi har tabt en kamp. Vi rejser os og kæmper en ny. Alle er enige om, at der er behov for en lokal liste i Svendborg, så nu skal vi lægge en slagplan for, hvordan vi styrker os frem mod næste valg.

- Vi mener, at valget i 2017 var et borgmestervalg mellem blå og rød. Der var samtidig ikke nogen enkeltsager i valgkampen, så derfor gik det skidt for os og de andre små lister, siger Bente Lunnemann Hansen.

- Sådan behøver det ikke være næste gang, og vi tror på, at vi kan komme på banen igen. Finn Olsen har gjort det rigtig godt i to perioder i byrådet, og det vil han gerne gøre igen, lyder det fra en glad bestyrelsesformand.