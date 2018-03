112

Politiklagemyndigheden, der behandler klager over dansk politi, offentliggjorde mandag sin årsrapport. Vi bringer her et udpluk af de mere eller mindre kuriøse sager, som myndigheden har behandlet.

Politiklagemyndigheden modtog sidste år 2517 sager. Af dem er 1676 omfattet af reglerne i retsplejeloven om straffesager eller klager over politiet. Knap halvdelen af sagerne vedrører overtrædelse af færdselsloven, mens 28 pct. er klager over politiets adfærd. Det er en broget palette af stort og småt, myndigheden tager sig af. Vi har fundet et lille udsnit af de sager, der er beskrevet i årsrapporten for 2017.

Klager: En af de helt store sager, som Politiklagemyndigheden sidste år tog hul på at efterforske, er en sag vedrørende en anklager, der måske gav urigtige oplysninger over for Østre Landsret og måske påvirkede politividner i et større sagskompleks om organiseret hashhandel på Christiania.

Politiklagemyndigheden fandt, at det var beklageligt, at betjenten viste sit politiskilt, uanset om det skete utilsigtet. Myndigheden lagde vægt på, at der ikke var en politifaglig grund til at vise politiskiltet og derved træde i tjeneste, og at chaufføren kunne få den opfattelse, at betjenten forsøgte at presse ham ved at vise sit skilt.

Politiklagemyndigheden fandt det beklageligt, at en polititjenestemand under en telefonisk afhøring af en borger (B)... udtalte, at B opførte sig som et "pjok", samt udtalte sig om, hvordan B skulle agere som far. Sag om beklagelige udtalelser under en afhøring

Den lære har en politibetjent fået efter en tvist, hvor han som kunde brækkede sig i en taxa og efterfølgende røg i skænderi med taxachaufføren om betaling for rengøring af taxaen. Under skænderiet viste betjenten sit politiskilt, hvilket chaufføren senere klagede over.

Politiklagemyndigheden vurdererede, at kriminalassistentens håndtering af underretningen og måden at udtrykke sig på ikke levede op til forpligtelsen om at optræde hensynsfuldt.

Borgeren forklarede, at betjenten efterfølgende havde sagt, at den gode nyhed var, at hustruen var blevet fundet, og at den dårlige nyhed var, at hun var død.

Også betjente skal overholde færdselsloven, når de kører privat, og det er ikke tilladt at forsøge at lokke kolleger til at rive fartbøder i stykker.

En politimand er idømt 10 dagbøder a 250 kr. for stillingsmisbrug, efter at han bad kolleger fra færdselspolitiet om at rive bøden i stykker, da han blev snuppet med for høj fart. Bl.a. udtalte han: "Nå, I vil skrive mig, det er jeg sgu' ked af, det kan da ikke passe hva'. Det er jo bare et stykke papir, der skal rives over og renskrives."

Han blev frifundet i byretten, men statsadvokaten ankede sagen til landsretten, der fandt det bevist, at betjenten forsøgte at påvirke kollegaen til at droppe sagen.