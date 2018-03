Atletiske Kazembe Abif var flyvende og scorede på syv af otte topoint-skud i første halvleg, hvor Rabbits-spillerne intet kunne stille op over for den træfsikre amerikanske forward.

Rabbits famlede efter løsninger før pausen og inviterede til åbent hus i forsvaret denne mandag aften. Den amerikanske Rabbits-profil Demonte Flannigan fik allerede efter fire minutters spil sin tredje fejl, og så røg han ud på bænken resten af første halvleg for at undgå en tidlig exit fra kampen.

Et tændt Næstved-hold var opsat på at revanchere sidste års nederlag i kvartfinaleserien til Rabbits, og den sammenbragte flok fra Sydsjælland spiller i denne sæson som en slagkraftig enhed under den serbiske træner Milan Skobalj.

Næstved blev ved med rundt regnet at score dobbelt så mange point som Rabbits. Føringer på 10-5, 23-12, 33-16, 42-21 og 50-26 siger alt om klasseforskellen i første halvleg.

Hjemmeholdet havde større kvalitet med flere spillere, der kunne præstere. Troy Franklins hurtige bevægelser gjorde Rabbits-spillerne rundtossede, John Stuart Mann scorede på sine raids mod kurven og Philip Hertz ramte dræbende treere.

Rabbits' tre amerikanere havde tilsammen kun scoret ni point i første halvleg. De mandede sig som resten af Rabbits-holdet op efter pausen, hvor de omkring 50 Rabbits-fans i arenaen endelig fik noget at juble over. Rabbits vandt både tredje og fjerde periode.

Men det var for sent til at vende kampen, og Rabbits tabte for tredje gang i denne sæson klart i Arena Næstved.

Rabbits har vundet sæsonens ene hjemmekamp mod Næstved, så håbet lever inden torsdagens kamp to i serien i Svendborg.

- Det her nederlag ændrer ikke noget. Vi skal stadig holde vores hjemmebane og så stjæle en kamp hernede, og det kan vi godt. Det bliver måske en sovepude for dem, at de nu har slået os stort flere gange, sagde Mikkel Plannthin.