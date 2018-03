kanalbyggeri

Entreprenørvirksomheden STB Byg står bag byggeriet, og administrerende direktør Jens Winther er ærgerlig over, at naboerne føler sig generet.

- Vi er begyndt at pilotere i dag, og det er nødvendigt på grund af jordbundsforholdene. Vi har adviseret naboerne om, at vi gør det. Der er ikke så meget at gøre ved det, andet end at få det gjort i en fart. Det larmer, og det kan ikke undgås, siger Jens Winther.

STB Byg har været rundt til naboejendommene for at tage fotos til dokumentation, hvis der opstår skader i forbindelse med byggeriet. Virksomheden Ove Arkil står for piloteringen og måler støj og rystelserne, som skal holdes under lovens grænse.

- Vi har målinger tre steder på grunden, og vi har ikke været over det tilladte, siger han

Flere naboer har over for Fredericia Dagblad brugt udtrykket "som et jordskælv". Til det siger Jens Winther:

- Det lyder voldsomt. Folks tærskler er forskellige, men jeg har svært ved at kommentere det. Vi gør det ikke for at genere nogen, men fordi det er nødvendigt, siger STB Bygs administrerende direktør.