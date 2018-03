Skuespiller Cynthia Nixon, der bedst er kendt for sin rolle som advokaten Miranda i tv-serien "Sex and the City", stiller op til posten som guvernør i delstaten New York.

Det meddeler den 51-årige skuespiller mandag. Hun annoncerer kandidaturet i en to minutter lang kampagnevideo, som hun har lagt op på Twitter.

Det skriver AFP.

Videoen viser skuespilleren i sit hjem med sin kone og sine børn, på en tur i undergrundsbanen og mens hun taler ved politiske begivenheder.

Med kandidaturet forsøger Nixon at vælte partifællen den etablerede demokratiske guvernør Andrew Cuomo, der går efter sin tredje periode, af pinden.

Nixon siger, at hun er "træt af politikere, der bekymrer sig mere om overskrifter og magt, end de gør om os".

Cynthia Nixon er født og opvokset i New York, hvor hun boede med sin mor i en lejlighed, som hun selv betegner som en "etværelses på femte etage".

Hun præsenterer sig selv som en stolt forælder til skolebørn, der kæmper for mere ligestilling.

- Vores ledere lader os i stikken. Vi er nu den mest ulige stat i hele landet med både utrolig rigdom og ekstrem fattigdom, siger hun i videoen ifølge AFP.

Hun fortæller om børn, der lever under fattigdomsgrænsen og stiller spørgsmålstegn ved, hvordan det kan ske.

- Jeg elsker New York. Jeg har aldrig ønsket at leve et andet sted, men noget skal ændres, siger hun.