Hvor kan man spise tre retter økologisk mad til bare 45 kroner? Kom med inden for i Kærnehuset, Danmarks ældste vegetariske spiseklub i Nedergade, Odense. Mandag aften fejrede klubben 41 års fødselsdag og bød nysgerrige til at spise med.

Danmarks ældste vegetariske spiseklub ligger i Odense, nærmere bestemt på første sal i Nedergade 6.

Her kan man tre gange om ugen spise aftensmad for 45 kroner - det er typisk to-tre vegetariske retter - drikke kaffe og te for 5 kroner, og vil man have kage til, koster det 10 kroner ekstra.

Denne mandag har Kærnehuset fødselsdag, og de 41 år fejres med gratis suppe til de nysgerrige og gamle kendinge, der dumper ind i de uformelle og hyggelige lokaler, der har kunst på væggene.

Kærnehuset Kærnehuset er Danmarks ældste vegetariske spiseklub - den åbnede 19. marts 1977, grundlagt af en gruppe miljøaktivister og småflippere. Mandag kunne Kærnehuset således fejre 41 års fødselsdag.Stedet har kontakt til 90 potentielle medspisere. For at spise med skal man være medlem, og det kan man enten være på årsbasis (300 kroner) eller pr måned (40 kroner).



Frivillige i Kærnehuset laver mad tirsdag, onsdag og fredag, og medlemmerne betaler 45 kroner pr gang. Ofte består et måltid af to-tre retter, måske en suppe, en hovedret og forskellig salat. Det er også muligt at købe te og kaffe, dessert koster 10 kroner. Det er tilladt selv at tage drikkevarer med, også vin og øl. (uss)

Sådan har det været i alle årene, fra den lidt flippede begyndelse i 1970'erne, hvor troen på basisdemokrati, fællesskab og grøn økologisk levevis fik stedet i gang, til i dag, hvor Kærnehuset slår sig op på at være et "hyggeligt lille spisested med plads til alle". Også folk, der spiser kød.

- Her kommer mange forskellige slags mennesker. Nogen kommer bare for at spise, andre fordi de er interesseret i biodynamisk mad, fortæller Bjarne Jensen, der er med til at lave mad og er kommet her siden 1982, da han flyttede til Odense fra Ærø.

- Jeg var lidt interesseret i vegetarisk mad, men også at spise billigt og at møde nogle mennesker, fortæller han.