Et ambitiøst projekt til 4,6 millioner kroner skal forvandle Faldsleds gamle fodboldbane til en lækker strandpark med en stribe faciliteter og en promenade i form af et langt trædæk, der skal forbinde stranden med den gamle skole.

Det har en arbejdsgruppe - og især en tre mand stor styregruppe - arbejdet ihærdigt med det seneste par år. Og mandag aften præsenterede de svaret: Først for pressen og umiddelbart efter for generalforsamlingen i Faldsled Beboerforening.

Faldsled Strandpark Den gamle fodboldbane i Faldskal omdannes til en strandpark til 4,6 millioner kroner. Den største post er trædækket, der er budgetteret til 1,2 millioner kroner, cirka en fjerdedel af hele projektet. Pengene skal primært komme fra fonde. Styregruppen håber, at også kommunen vil skyde penge i strandparken. Strandparken skal forbinde Faldsleds gamle skole med stranden. Tværs hen over fodboldbanen skal der være en promenade i form af et trædæk. Strandparken skal rumme en række faciliteter: Syvmands fodboldbane, badehuse, sauna, udekøkken, siddemøbler, en lille scene, træningsfaciliteter, beach volley, multibane og krolfbane. Der er ikke nogen endelig tidshorisont, men håbet er, at strandparken måske kan åbne i sommeren 2020. Faldsled Beboerforening skal stå for strandparken. En arbejdsgruppe med en styregruppe i spidsen har i et par år arbejdet med projektet. Styregruppen består af Henning Bahl (lokalrådet), Flemming Lunde (idrætsforeningen) og Torben Søndergaard, der repræsenterer "byen".

For et par år siden besluttede kommunen, at man ikke længere ville bruge penge på at drive den som fodboldbane.

- Vi vil simpelthen trække stranden og sandet helt herop til den gamle skole. Og så skal der være en promenade i form af et trædæk, som bogstaveligt går helt ud i Helnæsbugten, fortæller Torben Søndergaard, en af de tre i styregruppen, som også tæller Henning Bahl (næstformand i lokalrådet) og Flemming Lunde (formand for idrætsforeningen).

Øhavsstien går nede på stranden, og folkene bag strandparken arbejder på at få ændret dens linjeføring, så den kommer til at gå ind gennem strandparken og således får et andet forløb gennem en del af byen.

- Det er beboerforeningen, der skal stå for strandparken, men det er meget vigtigt at understrege, at det her er hele byens projekt. Da vi for to år siden holdt et borgermøde, hvor man skulle komme med forslag til, hvad fodboldbanen kunne bruges til, kom der 80-90 mennesker, næsten en fjerdedel af hele byen. Og på generalforsamlingen i beboerforeningen for et år siden var meldingen helt klar: "Go for it". Vi skulle bare køre videre med ideen, fortæller Torben Søndergaard.

Borgmester Hans Stavnsager har allerede været på besøg to gange, og efter påske kommer kommunens Teknik- og Miljøudvalg samt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget ud for at høre nærmere om planerne.

Kommunen har allerede givet 25.000 kroner til, at styregruppen kunne hyre landskabsarkitektfirmaet Land+ til at udarbejde et projektmateriale, som nu skal bruges i arbejdet med at søge fondspenge. For projektet skal primært finansieres via fondsmidler.

- Men vi håber, at politikerne vil sætte penge af til det ved efterårets budgetforhandlinger. Standparken vil passe perfekt ind i tankerne om, at vi i denne del af kommunen især skal satse på turisme. Strandparken bliver et kæmpe gode, både for de lokale her i Faldsled og for turister, fremhæver Torben Søndergaard.