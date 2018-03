Badminton. OBK missede meget skuffende en plads i Ligaens kvartfinaler og må i stedet bide i det sure æble og kæmpe sig igennem et kvalifikationsspil om en plads i næste sæsons fineste række.

Fynboerne kan dog glæde sig over at have to point med i kvalkampene. Det er det samme som tirsdagens modstander fra Langhøj, mens de to øvrige hold fra Lillerød og Værløse har 0. Umiddelbart et fint udgangspunkt, der tog ikke må være en sovepude for OBK. Det kan nemlig vise sig at blive svært nok alligevel, da klubberne skal mødes både ude og hjemme i et komprimeret program på mindre end en måned. Dermed kan skader få katastrofale følger, da det kan koste flere holdkampe.

OBK har valgt at flytte hjemmebanen hjem i egen hule i Godthåbsgade i stedet for den mere upersonlige Odense Idrætshal, der kunne virke voldsom, da tilskuertallet ikke just har været voldsomt imponerende i grundspillet. Måske kan den intime stemning og trykket fra publikum vise sig at blive afgørende.

Langhøj er et forholdsvis nyt bekendtskab i dansk badminton. En lokal ildsjæl med en stor pengepung har investeret i en del udenlandske spillere, hvilket gør holdet til en potentiel farlig modstander.

- For nu at bruge en slidt floskel, så ligner det et utrolig tæt opgør, der meget vel kan ende i Golden Set, lyder vurderingen fra John Thrane, der sætter sin lid til succes i damedouble, mixdouble og en af de to herresingler.

Opgøret starter kl. 19.00 i Godthåbsgade.(bendix)