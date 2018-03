- Brian Brandt Bundsgaard, chef i afdelingen Byggesag i Odense Kommune, hvordan vil du vurdere tilstanden på huset, der ligger på adressen Gerthasminde 64?

- Bygningen bærer præg af, at den har stået tom meget længe og derfor har brug for en gennemgribende renovering.

- Hvor længe kan et hus få lov at stå sådan? Skal man ikke bebo det?

- Ifølge "Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene" må en bolig stå tom i seks uger, uden at ejer foretager sig noget overfor Odense Kommune, og det gælder både ejer- og lejeboliger. Ejer af en bolig skal ifølge loven sørge for, at en bolig altid benyttes til beboelse, men der er mulighed for dispensation ved for eksempel ombygning eller renovering, udstationering eller lignende.

- Holder I øje med, om nogen bor i det?

- Ja, der vil blive holdt øje med ejendommen, indtil den bliver beboet igen, hvilket vil sige at der sker tilmelding via folkeregisteret.

- Loven siger, at en bolig kun må stå tom i seks uger, men den her nærmer sig ni år. Er det godt nok?

- Det er rigtigt, at der er gået lang tid, og ejerens dispensation for at lade huset stå tomt er udløbet. Vi kan ikke overvåge alle tomme huse men foretager stikprøvekontrol for at se, om ejer overholder reglerne. Og det er ejers pligt at sørge for, at et hus er beboet.

- Er boligområdet fredet, så det påhviler ejerne at vedligeholde husene inden for nogle bestemte rammer?

- Området er omfattet af lokalplan 2-448 for Gerthasminde, der fastsætter krav til blandt andet bebyggelsens ydre fremtræden. Huset er ikke fredet, men er i den såkaldte bevaringsværdi kategori tre.

- Kan man få lov at rive huset ned?

- Nej, ifølge lokalplanen kan huset ikke nedrives uden byrådet tilladelse.

- Kan man tvinge ejeren til at sælge?

- Nej, kommunen kan ikke tvinge ejeren til at sælge sin ejendom.

- Hvornår har I senest været i kontakt med ejeren om huset?

- Byplan-afdelingen har haft en god dialog med ejeren, i forbindelse med ejers ansøgning om støtte i henhold til lov om byfornyelse. Ejeren har 23. februar i år fået tilsagn om støtte til istandsættelse af ejendommens klimaskærm (den udvendige side af huset, red.) Arbejdet forventes påbegyndt i 2018 og afsluttet senest i 2020.