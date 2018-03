Fynskvalgte Trine Bramsen (S) går på barsel og venter en lille pige i april. Imens afløses hun i Folketinget af Carsten Hansen, tidligere minister for by, bolig og landdistrikter samt minister for nordisk samarbejde.

Den 36-årige fynskvalgte Trine Bramsen (S) trækker sig midlertidigt tilbage fra dansk politik for at gå på barsel, og overlader derfor sin plads i Folketinget til Carsten Hansen, tidligere minister for by, bolig og landdistrikter samt minister for nordisk samarbejde. - Det har altid været min drøm at få børn, og derfor glæder jeg mig helt vildt til at blive mor, fortæller Trine Bramsen, som blandt andet sidder i Folketingets retsudvalg, og derfor har været sit partis talsmand omkring de seneste bandepakker, bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet, og retssikkerhed. Bramsen og Hansen Trine Bramsen, 37 år, har været medlem af Folketinget siden 2011, valgt for Socialdemokratiet i Fyns Storkreds. Født og opvokset i Svendborg, uddannet cand.scient.soc. ved Roskilde Universitetscenter.



"Hvis man er stærk, har man et særligt ansvar for at passe godt på andre og på vores samfund" skriver hun på sin egen hjemmeside.



Hun er retsordfører og menneskerettighedsordfører, formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-2013, og medlem af Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse fra 2015.



Carsten Hansen, 61 år, medlem af Folketinget fra 1998 til 2015, minister for by, bolig og landdistrikter samt minister for nordisk samarbejde.



Uddannet vvs-montør, og arbejdet som varmemester og vurderingsmand. Efter at han ikke blev genvalgt i 2015 til Folketinget har han arbejdet først i lobbyvirksomheden Rud Pedersen og siden sidste efterår som selvstændigt lobbyist. Nu får hun så en pause fra det politiske arbejde for i stedet at hellige sig sin nye rolle som mor. - At sætte børn i verden og sikre dem en god start på livet er så meget større end én selv, fortæller Trine Bramsen, som venter en lille pige i begyndelsen af april.

Gense gamle kolleger

Det betyder, at Carsten Hansen, der er førstesuppleant i Fyns Storkreds, skal vikariere i april og maj. Carsten Hansen var valgt fra 1998 til 2015, hvor han ikke blev genvalgt af vælgerne. Siden har han arbejdet som lobbyist, senest som selvstændig lobbyist. - Det bliver dejligt at komme tilbage og hilse på alle ens arbejdskolleger gennem mange år, siger Carsten Hansen. Efter at han i 2015 ikke blev genvalgt til Folketinget har han arbejdet som lobbyist, først for Rud Petersen og siden som selvstændig. Det bliver nu sat på standby i de måneder, hvor han skal vikariere for Trine Bramsen. - Jeg sætter mit firma på standby og jeg arbejder ikke for mine kunder imens. Jeg mener ikke, at man kan drive lobbyvirksomhed samtidig med at man er politiker. Jeg har orienteret mine kunder om det, siger den tidligere minister.

Overvejelser forinden