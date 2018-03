Den danske angriber Kaper Dolberg er igen tilbage på fodboldbanen.

Mandag deltog Ajax-spilleren i en omgang træning for sin hollandske klub.

Det oplyser Ajax på sin hjemmeside, efter at Kasper Dolberg har været ude i hele 2018 med en fodskade.

Ajax beretter, at den danske angriber mandag trænede 45 minutter for sig selv på træningsbanen.

Kasper Dolberg spillede senest i Æresdivisionen for Ajax 24. december i fjor mod Willem II.

Her pådrog han sig smerter, og senere viste undersøgelser, at angriberen, der befinder sig omkring det danske landshold, havde revet et ledbånd i sin højre fod over.

Den lange pause væk fra fodbolden har spoleret forårssæsonen for silkeborgenseren, der er noteret for fire landskampe for Danmark.

Kasper Dolberg var dog henvist til U21-landsholdet i november, da A-landsholdet kvalificerede sig til VM-slutrunden via to playoffkampe mod Irland.

Kasper Dolberg har scoret fem ligamål og tre pokalmål i denne sæson for Ajax.