Nyborg Kommune har købt havnegrund af privat selskab. Nu er grunden sat til salg igen, og der er stor interesse blandt byggefirmaer for at købe. Samtidig går arbejdet med ny lystbådehavn i gang, så et helt afsnit i færgehavnen kan blive færdigt nærmest på en gang.

Nyborg: 2018 kan blive året, hvor DSB's færgehavn i Nyborg for alvor bliver omdannet til en ny spændende bydel. Der er nemlig udsigt til at hele det afsnit af færgehavnen, der kaldes Midtermolen, kan blive bebygget nærmest på én gang. På onsdag holder Pædagogernes Pension første spadestik på sit projekt med 65 boliger, men der også udsigt til byggekraner og håndværkere på nabogrunden. Grund ved havnekanalen Nyborg Kommune købte sidste efterår et strandet havneprojekt ved kanalen i færgehavnen.



Grunden udgør 5.153 kvadratmeter med ret til at bygge 5.792 kvadratmeter boliger i op til seks etager.



Grunden udbydes med en mindstepris på 2.500 kr. excl. moms pr. byggeretsmeter.



9. april er sidste frist for at give tilbud på grund og projekt.



Overdragelse kan finde sted den 1. maj. Her har der rumlet et byggeprojekt med 59 lejligheder i flere år, og både lokalplan og byggetilladelse er klar. Men den tidligere ejer, Ejendomsselskabet Midtermolen, kom aldrig i gang, og sidste år kom grunden - noget utraditionelt - på kommunens hænder.

Stor interesse

Byrådet vedtog på et lukket møde i september at købe grund og byggeprojekt, og nu sættes det til salg i en meget hurtig budrunde med frist den 9. april. Og kommunaldirektør Lars Svenningsen er ikke i tvivl om, at kommunen får området solgt. - Der har stor interesse for grunden, så jeg er ikke i tvivl om, at det lykkes at sælge området. Og det til en pris, så handlen kommer til at hænge fint sammen for Nyborg Kommune. Der er jo virkelig rift om dette område i færgehavnen. Pædagogernes Pension melder også om stor efterspørgsel på de boliger, de skal til at bygge nu, siger kommunaldirektøren. - Det specielle ved den grund, kommunen nu sælger, er jo også, at en ny ejer kan sætte spaden i jorden med det samme, da lokalplan og tilladelser ligger klar, tilføjer han.

Ballade om adgangsforhold

At en kommune køber en stor byggegrund med tilhørende boligprojekt fra et privat byggeselskab er ikke særlig almindeligt. Men der har været nogle særlige grunde til, at det var nødvendigt i denne sag, siger Lars Svenningsen. - Da Pædagogernes Pension skulle til at planlægge deres byggeri yderst på Midtermolen, opstod en del bøvl og ballade om adgangsforhold og så videre med ejeren af nabogrunden. Derfor fandt vi, at det var i kommunens interesse, at vi overtog denne grund, blandt andet for ikke at forsinke Pædagogernes Pensions projekt. Vi undersøgte juridisk, om det kunne lade sig gøre, og det viste sig, at en kommune kan handle på denne måde, hvis vi vel at mærke ikke sætter penge til ved handlerne, siger Lars Svenningsen Havnegrunden og byggeprojektet er udbudt til en mindstepris på 2.500 kroner pr. byggeretsmeter eksklusiv moms. Der er byggeret til 5.792 kvadratmeter, og det vil altså sige at mindsteprisen ligger i omegnen af 14,5 millioner kroner.

Seks etager