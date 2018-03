Scener til kærlighedsdramaet "I Krig og Kærlighed" optages netop nu på Skovsgaard Gods på Langeland. Godset blev fundet ved et tilfælde af folkene bag, men de autentiske omgivelser har gjort det lettere for især en af skuespillerne at leve sig ind i rollen.

Ordene runger ud i forsamlingen. Filminstruktør Kasper Torsting sidder sammen med lysmesteren helt stille. Bag dem står produceren, sminkørerne og resten af produktionsholdet. Der er helt stille på Skovsgaard Gods. Inde bag de store dobbeltdøre ruller kameraerne, og via de to monitorer, får vi lov at se skuespillerne Ulrich Thomsen, Thure Lindhardt og Tom Wlaschiha folde sig ud i rollerne som Gerhard, Hansen og Müller.

- Quiet, please. And action!

Langeland: Der er ikke en sky på himlen. Solen er ved at få fat i de sporadisk spredte snedriver, selvom de frosne søer omkring det gamle, røde gods vidner om, at de seneste dage ikke har budt på tilsvarende vejr. Det er stadig lige omkring frysepunktet, og indenfor

- Vi er glade for at være med til historiefortællingen. I dette tilfælde fandt de selv Skovsgaard ved et tilfælde, men det er helt klart et sted, vi vil have i tankerne fremover, når vi skal ud og markedsføre Fyn. En film som den her bidrager i den grad til at brande både Fyn og de forskellige locations, der er her, siger Bo Damgaard.

Med bag projektet står også FilmFyn, og direktør Bo Damgaard glæder sig over, at filmholdet kiggede mod Langeland, da de skulle genskabe tiden omkring første verdenskrig.

- Alt her er bevaret helt perfekt. Det er en fornøjelse at arbejde med, siger han.

- Det er så autentiske omgivelser, så man skal ikke bruge så meget tid som ellers på at leve sig ind i rollen. Jeg har været her flere gange før, og det er virkelig et pragtfuldt sted, siger Thure Lindhardt, inden han suppleres af Tom Wlaschiha, som blandt andet har medvirket i HBOs successerie Game of Thrones.

For en af filmens skuespillere gør omgivelserne på det gamle gods det lettere at arbejde, når først instruktøren råber action.

- Skovsgaard er en helt unik location. Det er hamrende svært at finde historisk korrekte steder, men det her er så velbevaret, så både farverne på væggene og det slid, der skal være, er der, siger han.

Det episke kærlighedsdrama "I Krig og Kærlighed" er netop ved at blive optaget på Skovsgaard Gods uden for Hennetved på Langeland. Filmen foregår under første verdenskrig, og når man laver en film, der foregår for 100 år siden, kan det være en udfordring at finde locations til filmen, fortæller instruktør, Kasper Torsting.

Filmen udspiller sig under første verdenskrig, hvor man følger soldaten Esben, der fingerer sin egen død for at flygte fra krigen. Og netop historien om krigen er vigtig at fortælle, mener Thure Lindhardt.

- For det første er det et stykke nationalhistorie, der er vigtigt for hele vores opfattelse af vores land og os selv. Og samtidig er det vigtige temaer, filmen beskæftiger sig med, hvor vi forsøger at vise, hvor skrøbeligt det hele er. Der er ingen af os, der har oplevet krig i vores land, men der skal så lidt til, for at der ikke længere er fred, siger han.

Den opfattelse deler Kasper Torsting.

- Filmen omhandler især et tema som identitet, der i den grad er aktuelt i dag. Altså om hvilket flag, man hører under, og hvad man er fælles om. Og der synes jeg ikke, man nødvendigvis bør have et fællesskab omkring et had til en anden person eller gruppe, men i stedet fokusere på at behandle hinanden ordentligt uanset nationalitet, hudfarve eller religion, siger han.