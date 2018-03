Med værker som "The Phantom of the Opera" og "Jesus Christ Superstar" i kataloget fylder den anerkendte musicalguru Andrew Lloyd Webber torsdag den 22. marts 70 år.

Han bliver kaldt sin tids største komponist, og Andrew Lloyd Webbers syv Tony-priser, tre Grammy-statuetter, en Oscar og en britisk ridderorden vidner om, at han har fortjent titel.

Han hyldes især for at sætte nye standarder for musicalgenren ved at tage udgangspunkt i en blanding af klassisk musik og tidens nye trends inden for rock, pop, jazz og elektro-akustisk musik.

Blandt de største hit tæller ørehængere som "Don't cry for me, Argentina" fra "Evita" og "Memory" fra "Cats", der har varmet musicalhjerter verden over.

Det britiske komponist-ikon har også vakt begejstring herhjemme, hvor han blandt andet er blevet hyldet med opsætningen "The Andrew Lloyd Webber Gala".

Showet går på tværs af Lloyd Webbers talrige hit og blev i ugerne op til hans runde fødselsdag fremført i flere af landets teatre.

Sit musikalske talent har briten ikke fra fremmede. Moren, Jean, underviste i klaver, og faren, William, var organist, komponist og direktør for The London College of Music.

Men selv banebrydende musikere kan tvivle på deres talent.

I selvbiografien "Unmasked", der udkom tidligere på måneden, fortæller Lloyd Webber om en ungdom præget af psykiske problemer og frygten for ikke at kunne slå igennem som anerkendt sangskriver.

Men et skelsættende møde med tekstforfatter Tim Rice i 1965 satte for alvor den unge Webber på kurs mod at blive en anerkendt sangskriver.

Skolen blev droppet, så han kunne hellige sig at komponere musicals og popmelodier, og i 1971 brød han sammen med Tim Rice igennem med den kontroversielle rockmusical "Jesus Christ Superstar", som blev en verdenssucces.

Fem år senere gentog makkerparret succesen med musicalen "Evita" - en moderne variant af eventyret om Askepot.

Siden er det blevet til talrige musicalsucceser, senest i rækken - og muligvis ikke den sidste - er hittet "School of Rock" fra 2015.

Andrew Lloyd Webber har nemlig bebudet, at han trods sin alder ikke har i sinde at stoppe med at fortrylle musicalfans verden over.

- Mit problem er, at selv om jeg snart bliver 70, så nyder jeg virkelig at skrive nyt. Jeg kan godt lide at se fremad, har han sagt til det amerikanske underholdningsmagasin Variety. (Ritzau)